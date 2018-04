Nieuwe motoren en snuit voor Mercedes CLK

Door: BV

ercedes toont in Genève een aangepaste CLK Coupé en Cabriolet. De modellen krijgen nieuwe V6 motoren, het uiterlijk wordt licht gewijzigd en uitrusting opgewaardeerd. Meteen na de voorstelling worden de modellen in het dealernet geïntroduceerd.

Het gamma wordt versterkt met een CLK 280, goed voor 231pk, en een CLK 350 die 272pk sterk is. De motoren zijn tot 36% krachtiger dan de zescilinders die ze vervangen. Dieselrijders vinden in het aanbod voortaan ook een krachtiger zescilinderalternatief in de vorm van de CLK 320 CDI. Deze 224pk sterke dieselversie is er net als de benzinemotoren als Coupé en als Cabriolet. Een nieuwe 150pk sterke viercilinder basisdiesel komt er enkel als CLK 220 CDI Coupé.

Om de veiligheid te verhogen worden nieuw ontwikkelde NECK-PRO hoofdsteunen, die de gevolgen van een whiplash moeten beperken, aan de uitrustingslijsten toegevoegd. Een aan het ESP-systeem gelinkt bandendrukcontrolesysteem en ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes doen eveneens hun intrede in de lijst met standaarduitrusting.

Het hertekende front, met een nieuwe grille met twee horizontale lamellen en een andere voorbumper zorgt voor een imposanter en meer dynamisch uiterlijk. Aan de rest van de koets wordt niet geraakt.