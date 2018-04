Maybach nog krachtiger

Door: BV

p het Autosalon van Genève zal Maybach de 57S voorstellen. De wagen is ontwikkeld op vraag van de Maybach-bezitters die zelf het stuur nemen. Die vinden immers dat de 5,7m lange limousine aan de 550pk sterke V12 biturbo niet genoeg heeft. Bij de S, die staat voor ‘Spezial’ wordt die vervangen door de door AMG opgekittelde versie van het blok. Die verblijft normaal onder de kap van de CL 65 AMG. Aan de vermogensopbrengst van 612pk en een majestueus koppel van 1000Nm heeft Maybach 57 genoeg om in exact vijf tellen naar 100km/u te sprinten. Dat is 2 tienden beter dan het standaardmodel, maar in de tussensprintjes is de vooruitgang nog beter merkbaar.

De S krijgt zowaar een sportgrille, een aangepaste ophanging en specifiek lichtmetaal. Aan de binnenkant verwijzen enkele detailverschillen in de lederen bekleding naar het verhoogde potentieel. Omdat de S helemaal om de bestuurder draait, komt het model er niet voor de langere 62. Die wordt immers vooral door een chauffeur bestuurd.