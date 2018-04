Definitief: Mercedes B-Klasse

Door: BV

I

n september toonde Mercedes op het Autosalon van Parijs nog de B-Klasse als concept car en in Genève staat volgende maand al het definitieve productiemodel te pronken. Het concept, dat door de constructeur Compact Sports Tourer werd gedoopt, moet de elementen van een reis-, gezins- en vrijtedijswaarde samenbrengen. Onderhuids heeft het model alles van een A-Klasse, maar de koets is met een lengte van 4,27m een forse 43cm langer dan de A. 21cm daarvan zit tussen de voor- en achteras die 2,77m uit elkaar geplaatst zijn. Daardoor evenaart de beschikbare been- en knieruimte volgens Mercedes bijna het niveau van de S-Klasse.

Het interieur is een stuk flexibeler dan dat van de A. De eerste gegevens maken onder meer melding van een in de hoogte verstelbare kofferbodem, een asymmetrisch onderverdeelde én geheel demonteerbare achterbank en op verzoek kan ook de passagierszetel rechts vooraan uitbouwbaar zijn. Met zo min mogelijk zitmeubilair aan boord bedraagt het laadvolume 2245l en de maximale laadlengte 2,95m. In een meer normale configuratie is de koffer nog 544l ruim.

Het motorenpallet loopt zoals verwacht grotendeels met dat van de A-Klasse gelijk In het totaal zal er keuze zijn uit zes motorversies waarvan het vermogen varieert van 95 tot 193pk. De topdiesel wordt de 140pk sterke B 200 CDI. Die haalt 200km/u en kan in 9,6 seconden accelereren naar 100km/u terwijl er slechts 5,6l/100km voor gevraagd wordt. De top in het benzinegamma wordt uitgemaakt door de B 200 TURBO die 225km/u haalt. 100 staat in minimaal 7,6 seconden op te teller. Deze benzinekrachtbron en de 200 en 180 CDI worden steeds aan een zesbak gekoppeld. Alle motorvarianten zullen te krijgen zijn met een nieuw ontwikkelde traploze automatische versnellingsbak.

Bij de veiligheidsuitrusting zien we voor het eerst Steer Control bij de onderdelen van het verbeterde ESP-systeem staan. Dat systeem werkt samen met de elektromechanische servobesturing en reageert in rijdynamisch kritieke situaties, tijdens het remmen of op een slechte ondergrond, met aangepaste servobekrachtiging om de chauffeur te helpen zijn wagen te stabiliseren. Net als de A-Klasse is de achterophanging standaard voorzien van een selectief dempersysteem dat de schokdemperkracht afsteld op de rijsituatie.

De standaarduitrusting zal onder meer bestaan uit airconditioning, vierspakenstuur met multifunctionele toetsen, armsteun tussen de voorstoelen, elektrische ramen en thermisch isolerend glas en decoratieve elementen uit aluminium aan de middenconsole, de tunnelbekleding en de deurbekledingen. Optioneel zijn onder meer automatische klimaatregeling, elektrisch instelbare voorstoelen, een lederen interieur en de radio-/navigatiesystemen COMAND APS of Audio 50 APS. De standaard projectiekoplampen achter helder glas rust Mercedes-Benz op aanvraag uit met de Bi-Xenon-technologie met dynamische bochtverlichting en afslaglicht.

Deze zomer hoort het model bij de Mercedes-dealers in de showroom te staan.