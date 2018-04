Eerste beelden Mitsubishi Colt CC

Door: BV

itsubishi heeft de eerste beelden van de Colt Coupé-Cabriolet vrijgegeven. Dat model wordt als concept car voorgesteld in Genève, het definitieve lijnenspel ligt al vast. Het model wordt door Pininfarina getekend en vanaf begin 2006 ook in samenwerking met de Italiaanse grootmeester gebouwd. Het concept werd eerst voorgesteld als een tweezitter met een stoffen kap, gebaseerd op de Colt CZ3, maar het ontwerp evolueerde inmiddels en beschikt nu over twee extra noodzitjes en een stalen wegklapdak op het onderstel van de Colt vijfdeurs. In hoeverre het motorenpallet zal gelijklopen met de huidige modellen is niet geweten; Mitsubishi bevestigt enkel de 1.5l turbomotor die nu de sportiefste Colt driedeurs (CZT) aandrijft.

Naast het model toont Mitsubishi op haar stand ook de Colt 600 Convertible uit 1962. Het model ging nooit in productie, maar was wel het eerste studiemodel dat het merk ooit maakte.