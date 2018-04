Speciale series Lancia Ypsilon

Door: BV

ancia lanceert een opgemerkte speciale reeks van de Ypsilon. Het gaat om de “B-Colore”. De aanduiding slaat op het unieke spuitschema van de modellen in twee complementaire tinten. Een eerste mogelijke combinatie is rood voor het bovenste gedeelte en de kofferklep en ivoor voor het onderste deel. De tweede mogelijke combinatie bestaat uit een bruin bovendeel in combinatie met ivoor en de derde mogelijkheid rijmt bruin met grijs.

De B-Colore versies worden steeds geleverd in afwerkingsniveau Argento en met de 70pk sterke 1.3l Multijet dieselmotor. Tot de standaarduitrusting hoort onder meer ABS, 4 airbags, elektrisch bediende ruiten en manuele airco. Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van leder en Glamour stof in tinten die harmoniëren met de koetswerktinten. De B-Colore is een optie van € 800.

Het Ypsilon gamma bevat daarnaast nog twee nieuwe versies; de Ypsilon Open Air, met een panoramisch dak en automatische airco vanaf € 13.990, en de Ypsilon Glamour die vanaf € 13.600 voorzien is van lichtmetalen velgen, een specifieke interieurbekleding en een radio/cd uitrusting.