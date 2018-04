Subaru Forester anders

Door: BV

E

erder vandaag heeft Subaru in Japan de eerste gegevens over de vernieuwde Forester vrijgegeven. Dat model komt in het land van oorsprong meteen op de markt. In Europa zal de opgefriste SUV als modeljaar 2006 op de markt komen, waarschijnlijk dit najaar.

De meest in het oog springende wijziging is de vernieuwde snuit. Het model krijgt nieuwe bumpers, een grotere grille, moderner ogende lichtunits en een andere motorkap. Eveneens nieuw zijn de in buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers. Achteraan merken we naast een andere bumper ook de vernieuwde lay-out van de lichtblokken en de hertekende kofferklep op. De binnenzijde wordt opgefrist met een nieuwe waterafstotende stof voor de zetelbekleding van de instapversies, opgewaardeerde kunststoffen en een nieuwe middenconsole.

De onderhuidse wijzigingen omvatten een andere afstelling van het onderstel en de introductie van nieuwe viercilinder boxermotoren voor de 2.0 en 2.0T-uitvoeringen. Die presteren beter bij veel gebruikte (lagere) omwentelingssnelheden. Ook de emissiewaarden van de viercilinder gaan erop vooruit.