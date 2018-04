Fiat Croma officieel

Door: BV

F

iat heeft nu ook officieel de eerste gegevens over de nieuwe Croma bekendgemaakt. De nieuwe grote Fiat debuteert in maart op het Autosalon van Genève en zal in Italië vanaf het begin van de zomer te koop zijn. Het ontwerp is van de hand van grootmeester Giorgetto Giugiaro en zal in Fiat Auto’s Cassino-fabriek van de band lopen. De naam Croma was eerder al in de catalogus terug te vinden; tussen 1985 en 1994 bouwde het merk immers ruim 450.000 middenklasse sedans onder die naam.

De nieuwe Croma is geen sedan, maar houdt het midden tussen een monovolume en een break. Net als de Opel Signum waarop de nieuwkomer gebaseerd is. De Croma wordt exact 4,75m lang, 1,77m breed en 1,60m hoog. De wielbasis bedraagt 2,83m en moet garant staan voor een riante binnenruimte. Het aanbod zal bestaan uit drie afwerkingsniveaus, vijf motoren en zowel manuele als automatische tranmissies. Benzinerijders kunnen kiezen uit een 130pk sterke 1.8l 16v en een 2.2l 16v die 150pk sterk is. Dieselen kan met de inmiddels gekende 1.9 Multijet met 120 en 150pk en een compleet nieuwe 2.4 Multijet die 200 dieselpaarden rijk wordt.