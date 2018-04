Lotus Sport Exige: 470pk per ton

Door: BV

D

e motorsportafdeling van Lotus heeft op vraag van een Aziatische klant een speciale Elise ontworpen, gebaseerd op het standaard gelijmde Exige-onderstel uit aluminium. Het model zal ingezet worden in de motorsport. Lotus RTN ontwikkelde voor de gelegenheid een koetswerk in carbon, om nog meer gewicht te kunnen besparen. De kleine 1.8l viercilinder onder de motorkap achteraan heeft plaats moeten ruimen voor een bij GM betrokken 2.998cc zescilinder in V-vorm (56°). Die werd door Swindon Racing Engines opgekitteld naar 400pk (bij 7.750t/min) en 398Nm (6.500t/min). Een snorkel boven de cockpit zorgt voor de beademing van de 157kg zware krachtbron. Om plaats te maken voor het motorblok en het weggedrag en de prestaties te verbeteren werd de Exige 35cm langer en 10cm breder. De aandrijfkracht wordt naar de achteras overgebracht via een racekoppeling van AP Racing en een sequentiële zesbak van Hewland NLT.

De voorophanging maakt gebruik van de standaard ophangingspunten van de Exige, maar er werd wel gezorgd voor een instelbare hoogte, hardheid en camber. Achteraan moest het subframe herzien worden. Een aërodynamisch pakket dat bestaat uit een imposante voorsplitter, een aanpasbare achtervleugel en een diffuser helpt het 250/610-17 rubber voor- en 280/650-18-rubber achteraan (Yokohama) aan extra grip. Ondanks het grotere motorblok en de toegenomen afmetingen, weegt de sport Exige 850kg; 25kg minder dan de standaard viercilinder. Omgerekend komt dat op een pk/gewicht-verhouding van niet minder dan 470pk per ton. De prestaties zijn niet vrijgegeven. Lotus voorziet slechts één exemplaar.