Metaaldak voor Mitsubishi Colt Cabrio

n september wisten we al te melden dat Mitsubishi plannen had om in samenwerking met de Italiaanse koetswerkbouwer Pininfarina een cabrio-uitvoering van de Colt op de markt te brengen. Met de ondertekening van het contract tussen Mitsubishi Motors Europe en Pininfarina is de kogel nu ook door de kerk. Vanaf begin 2006 zal het Italiaanse stijlhuis een op de Colt CZ2 Cabriolet Concept (foto) gebaseerde dakloze Colt bouwen. Die zal exclusief voor de Europese markt bestemd zijn. Belangrijk detail: de concept was voorzien van een stoffen dakconstructie, maar na marktonderzoek wordt nu toch gekozen voor een metalen vouwdak. De NedCar fabriek van Mitsubishi in het Nederlandse Born wordt ook bij de productie betrokken.