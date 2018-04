Nieuwe V6 diesel van Mercedes

Door: BV

ercedes heeft een nieuwe zescilinder dieselmotor ontwikkeld. Die zal vanaf de lente van volgend jaar alle huidige vijf- en zescilindermodellen, die veelal niet voldoen aan de Euro IV-norm, vervangen. De motor heeft een compacte en lichte constructie (208kg) en maakt gebruik van een common-rail directe injectie van de derde generatie met een inspuitdruk tot 1600bar en piëzo-injectoren in combinatie met de inmiddels obligate turbo met variabele geometrie.

Het blok levert 224pk en een trekkracht van 510Nm. Het maximumkoppel wordt al bij 1.600 krukasrotaties per minuut afgeleverd en blijft ter beschikking tot een omwentelingssnelheid van 2.800t/min. Dat cijfermateriaal betekent dat de nieuwe krachtbron in vergelijking met de exemplaren die hij vervangt tot 38% krachtiger is. Mercedes claimt dat het verbruik daarbij niet de hoogte in gaat. De krachtbron zal, zo meldt de constructeur, veelal gekoppeld worden aan de unieke 7G-Tronic zeventrapsautomaat. De zelfontbrander voldoet sowieso aan de Euro IV-norm. In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland zal het blok standaard voorzien zijn van een dieselpartikelfilter om de uitstoot van roetdeeltjes te beperken. In ons land wordt de partikelfilter optioneel.

Dankzij z’n compacte afmetingen zal de diesel ook ingebouwd kunnen worden in modellen die momenteel onvoldoende plaats bieden voor de zescilinderblokken van de constructeur. De motor, herkenbaar aan de type-aanduiding 320 CDI, komt zo onder meer in enkele 4-Matic vierwielaangedreven versies en zal debuteren onder de kap van de C-Klasse.