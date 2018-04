De terugkeer van de Fiat Croma

Door: BV

e Fiat Croma verdween in 1996 uit de catalogus, maar klaarblijkelijk niet definitief. Het is geen geheim dat Fiat werkt aan een nieuw, groot model. Daarvan is nu het eerste beeld én de naam vrijgegeven. Wanneer de grote Fiat begin maart op het Autosalon van Genève in première gaat zal op de kofferklep Croma prijken. Veel meer informatie is nog niet bekend, behalve dan dat de grote Fiat qua model het midden zal houden tussen een vijfdeurs, een break en een monovolume. Niet verwonderlijk want het model leent onder meer de bodemplaat van de Opel Signum en dat is ook zo’n tussenmodel. Tegen het einde van 2005 moet de door Giugiaro getekende Croma bij de dealer staan.