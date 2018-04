Nog meer individualisering bij Maybach

Door: BV

e meer gefortuneerde Maybach-klant kan al sinds de introductie kiezen uit een Maybach 57 of Maybach 62, een verwijzing naar de lengte van respectievelijk 5,73 en 6,17m. In combinatie met de verschillende beschikbare glazen daken levert dat een totaal van 9 koetswerkversies op. Maar binnen de hoogste prijsklasse gaat het vooral om het vervullen van de wensen van klant, hoe uiteenlopend of zelfs absurd die ook mogen zijn. Toen Maybach twee jaar geleden op de markt kwam, bood het twee miljoen uitrustingsmogelijkheden. Met een uitbreiding met onder meer nieuwe business packs en speciaal voor luxehotels ontworpen wagens hoopt Maybach nu nieuwe orders binnen te halen.

Afgestemd op de eisen van luxehotels ontwikkelde Maybach een prototype dat onder meer beschikt over opbergvakken met verfrissende handdoeken, uitklaptafeltjes en een speciale Maybach-afdekking die de bagage én het kostbare voertuig tegen schade beschermen. Op speciale vraag van een klant bouwde Maybach een 57 waarbij alle verchroomde onderdelen in het interieur vervangen werden door exemplaren die bekleed zijn met een laagje 24-karaats goud. Ook de velgen kregen voor de gelegenheid een goudkleurige laklaag. Het nieuwe business-pack, speciaal voor laptop-gebruikers, vormt de Maybach om tot een mobiel kantoor, terwijl het merk voor klanten in het Midden Oosten ook al een kompas in de dakhemel inbouwde. Tot de populairste opties hoort het vervangen van het Maybach-logo door familiewapen of de initialen van de eigenaar.