Twee nieuwe Mitsubishi's in Detroit

n januari zal Mitsubishi twee nieuwe modellen voorstellen op het Autosalon van Detroit. De eerste summiere gegevens en schetsen zijn daarvan intussen vrijgegeven. Het gaat om de Raider en de Eclipse. Geen van beide zou voor Europa bestemd zijn. De Raider is een pick-up die is gebaseerd op de Sport Truck Concept die het merk net een jaar eerder op dezelfde motorshow aan het publiek voorstelde. Het model komt er met een 3,7l V6 of een 4,7l V8, met twee- of vierwielaandrijving en met een handgeschakelde zesbak of een viertrapsautomaat. Tegen de herfst moeten de Amerikanen de Raider, die in de DaimlerChrysler fabriek in Michigan van de band zal lopen, in ontvangst kunnen nemen.

De Eclipse is aan een generatiewissel toe. Dit model krijgt een 2.4l viercilinder of een ruim bemeten 3,8l zescilinder tussen de voorwielen. De commercialisering zou voor volgende zomer zijn. Net als de Raider is dit een geheel Amerikaans product, ontworpen voor de Amerikaanse automarkt en gebouwd in de Mitsubishi-fabriek in Illinois.