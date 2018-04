Diesel voor Opel Tigra TwinTop

Door: BV

iet geheel onverwacht voegt Opel nu ook een dieselmotor toe aan de 1.4l en 1.8l benzinekrachtbronnen die het keuzepallet van de nieuwe Tigra uitmaken. Het gaat om de moderne 1.3l common-rail turbodieselmotor met vier kleppen per cilinder van Fiat-origine. Deze CDTI levert 70pk bij 4.000t/min. en 170Nm koppel tussen 1.750 en 2.000t/min. Gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak accelereert de TwinTop diesel naar 100km/u in 15,5sec. De topsnelheid bedraagt 167km/u terwijl het verbruiksgemiddelde bij dat alles beperkt blijft tot 4,6l/100km voor de gemengde cyclus. De kleine vierpitter voldoet aan de Euro IV-emissienormen. Hoe veel de zelfontbrander moet kosten, is nog niet bekend. Vanaf januari kunnen de eerste exemplaren geleverd worden.

En er is nog meer nieuws in het Tigra Twin-Top-gammaij Het model, waarvoor sinds de introductie al 15.000 bestellingen werden genoteerd, heeft bij de uitvoeringen met de 125pk sterke 1.8 voortaan standaard een sportchassis. Dat heeft verstevigde stabilisatoren vooraan en een gewijzigd torsieprofiel van de achteras. De Tigra’s met 1.4l benzine of 1.3l dieselmotor krijgen dan weer een nieuwe achteras die het rijcomfort bevordert.