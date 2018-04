Officieel: Range Rover Sport

Door: BV

egin dit jaar stelde Land Rover op de Detroit Autoshow de Range Stormer concept car voor. Op datzelfde Autosalon van Detroit zal de 4x4-specialist begin 2005 de Range Rover Sport, waarvan het uiterlijk is gebaseerd op het studiemodel, voorstellen. De Europese première is voorzien voor het Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon van Brussel. Dit model, het vijfde van de producent, komt al in het voorjaar van 2005 op de markt. Land Rover beschouwt het model als een minder nerveus, verfijnder alternatief voor de bestaande sportieve SUV’s. De Sport wordt compacter dan de Range Rover -waarop hij gebaseerd is- en krijgt een prijskaartje dat tussen dat van de Discovery 3 en de Range in zal liggen. De ontwerpers bleven trouw aan de traditie, maar creëerden een krachtige, sportieve uitstraling door gebruik te maken van een aflopend dak, een spoiler op de achterklep te plaatsen en de wielkasten te accentueren. Door de motorkap vlakker te maken en de voorruit schuiner te plaatsen is de luchtweerstand gevoelig minder dan die van de andere modellen van het merk. In tegenstelling tot de concept, een driedeurs, werd geopteerd voor een koets met vijf deuren. De kofferklep is uit één deel vervaardigd en bestaat uit aluminium. De achterruit is apart te openen.

De topversie van de Range Rover Sport krijgt een doorontwikkelde versie van Jaguars 4,2l V8 benzinemotor met compressor onder de kap. Die ontwikkelt niet minder dan 390pk en 550Nm. Het geweld wordt elektronisch beteugeld en de topsnelheid bedraagt dan ook ‘slechts’ 225km/u. Voor de overbrenging op de vier wielen zorgt een automatische zesbak van fabrikant ZF. Die beschikt ook over een sportstand en biedt de mogelijkheid om manueel een versnelling te selecteren. Met een druk op de knop kan ook de terreinversnelling ingeschakeld worden. Alle uitvoeringen zullen standaard beschikken over een in de hoogte verstelbare luchtvering en het Terrain Response systeem waarmee de bestuurder via een draaiknop op de middenconsole kan kiezen voor op de ondergrond afgestemde ideale instellingen van alle geavanceerde elektronische besturingselementen (ophanging, tractiecontrole, aandrijflijnij). De 4.2 compressor zal in het aanbod worden bijgestaan door een atmosferische 4.4l met 295pk en de samen met PSA ontwikkelde 2.7l V6 dieselmotor die meer dan 200 paarden sterk is.

In het interieur, dat geheel past in de Land Rover-huisstijl, zal plaats zijn voor vijf inzittenden. De materiaalkeuze moet hoogwaardig zijn, met leder, hout en metaal. De cockpit is rond de bestuurder ontworpen en heeft een opvallend hooggeplaatste middenconsole. Daardoor moet de bestuurder gemakkelijker aan de bedieningselementen kunnen. Het zitmeubilair is sportief vormgegeven en biedt meer steun. Op de uitrustingslijsten zullen -al dan niet optioneel- zaken prijken als een adaptieve snelheidsregelaar, verstelbare bi-xenon koplampen, een Harman/Kardon audiosysteem en een DVD-speler met meerdere schermen.