Fiat Trepiùno toch in productie

p het Autosalon van Genève presenteerde Fiat een enthousiast onthaalde concept van een 3,30m lange stadswagen die door het Centro Style van het merk werd getekend en duidelijk knipoogde naar de legendarische Fiat 500, waarvan de productie al dertig jaar geleden beëindigd werd. Bij het vrijgeven van de eerste gegevens, nog voor de première, werd geïnsinueerd dat het model in productie zou kunnen gaan als de reacties van het publiek positief waren. Een uitspraak die Fiat zou herroepen door meteen bij de voorstelling serieproductie uit te sluiten. Nu komt de constructeur daar echter weer op terug.

De Trepiùno had, zoals het model eerder dit jaar in Genève werd voorgesteld, een nieuw ontwikkeld onderstel. Onder de kleine motorkap zou onder meer plaats zijn voor een 55 en 80pk sterke 1.2 en een 95pk sterke 1.4, al is geen van deze informatie bevestigd. Ook de compacte 1.3JTD common-rail turbodiesel van de tweede generatie kan ingebouwd worden. De productie zou al eind 2006 van start kunnen gaan.