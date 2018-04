Pontiac komt met compacte SUV

Door: BV

P

ontiac heeft het eerste beeld van de toekomstige Torrent, een compacte SUV, vrijgegeven. De Torrent zal gebouwd worden op basis van de Chevrolet Equinox waarvan het onderstel naar alle waarschijnlijkheid ook zal dienen voor de opvolger van de Opel Frontera. Onder de kap komt ook gewoon een Chevrolet-krachtbron; een 3,4l V6 met 185pk. Het Pontiac-cliënteel krijgt de keuze uit een goedkopere voorwielaangedreven versie of een vierwielaandrijver met iets volwassener terreinambities.

De Torrent zal op dezelfde productielijn als de Equinox, in het Amerikaanse Ontario, gebouwd worden. Op de Motor Show van Detroit gaat het model in première. De orderboeken zouden in de herfst van 2005 geopend worden.