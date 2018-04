Eerste Land Rover Discovery 3 geleverd

Door: BV

and Rover heeft de eerste Discovery 3 geleverd en dat ging bepaald niet onopvallend voorbij.

Land Rover-adept Tommy Rogers was één van de eersten om eerder dit jaar een bestelbon voor de Discovery 3, die in de UK pas vanaf 1 november officieel te koop is, te ondertekenen. De Brit uit de omgeving van Belfast kreeg intussen het allereerste exemplaar geleverd. De lokale dealer, Charles Hurst Land Rover, bedacht voor de gelegenheid een aparte levering, met een Puma helicopter van het RAF 230 ‘Tiger’ squadron. Tommy Rogers is, uiteraard, in de wolken met z’n nieuwe Discovery 3.