Grof: Mitsubishi Lancer EVO VIII MR FQ-400

m de dertigste verjaardag van Mitsubishi in de UK te vieren, brengt de importeur daar de Lancer Evolution VIII MR FQ-400 in een gelimiteerde oplage van 100 stuks op de markt. Het model is het geestenkind van Lance Bradley, de Sales & Marketing Director van het eiland. De standaard al niet echt beschaafde Evolution MR FQ-320 werd langs de tuningspecialisten Rampage, Owen Developments en Flow Race Engines gestuurd.

Na de kuur levert de 2-liter turbomotor van de Evo maar liefst 405pk. Daardoor haalt het model 100km/u in nauwelijks 3,5 seconden. De topsnelheid bedraagt meer dan 280km/u. Ter vergelijking; een Porsche Carrera GT heeft 3,9sec om naar 100km/u te accelereren en zelfs een Pagani Zonda doet er nog 3,7sec over.

Een rits esthetische aanpassingen, met onder meer aangepaste buitenspiegels, dakvinnen en een voorbumperlip uit carbon zorgen voor een verbeterde luchtstroom. En het beste moet nog komen; de nieuwprijs van 46.999 pond is een fractie van die van supersportwagens met vergelijkbare prestaties. Mitsubishi geeft zelfs drie jaar / 36.000 mijl garantie...