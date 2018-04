Eerste Subaru nieuwe stijl

Door: BV

n Japan is de Subaru R2 in productie genomen. Deze nieuwe, compacte vijfdeurs is het eerste productiemodel van de hand van de Grieke ontwerper Andreas Zapatinas. Die werd door de Japanse nicheconstructeur aangetrokken om voor het merk een nieuwe dynamische en typerende vormtaal te ontwikkelen. Eerder al was Zapatinas actief bij Alfa Romeo. Na enkele prototypes, waaronder de B11 S en de B9 scrambler, is de eerste telg van de nieuwe generatie nu in Japan in productie genomen. De R2 is een compacte vijfdeurs stadswagen.

Onder de kap komt een nieuwe ontwikkelde viercilinder benzinemotor. De beschikbare vermogens zijn 45 en 64pk, terwijl het aanbod naast een handgeschakelde bak en (in Japan optionele) permanente vierwielaandrijving ook een CVT-automaat omvat. Daarmee kan uiteraard ook handmatig een verhouding geselecteerd worden en Subaru koos daarbij voor 7 voorgeprogrammeerde standen, net als Honda bij de Jazz. Later komt er met de R1 nog een compacte driedeurs die op hetzelfde platform zal gebouwd worden. De R2 blijft voorlopig in Japan, maar een Europese variant staat wel op de planning. Die zou al snel (Genève?) voorgesteld kunnen worden.