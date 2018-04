Meer over de Mazda 5

Door: BV

oals voorzien heeft Mazda op het Autosalon van Parijs meer informatie vrijgegeven over de 5. Deze monovolume, die ruimte biedt aan 6+1 personen en beschikt over een flexibel in te delen interieur met drie zitrijen, zal in onze contreien de Premacy opvolgen. Gezien het succes dat het merk momenteel oogst met recent gelanceerde producten, de 6 en 3 voorop, zijn de verwachtingen hooggespannen. Het segment van de compacte monovolumes groeide op de vijf grootste Europese markten de afgelopen vijf jaar met 200%.

De toegang tot het ruime, moderne interieur van de 5, dat met hoogwaardige kunststoffen en een functioneel en tegelijk sportief uiterlijk geheel in de lijn der verwachtingen ligt, wordt verzekerd door twee conventionele portieren vooraan en schuifdeuren voor toegang tot de twee achterste zitrijen. Die kunnen beiden in de vloer verdwijnen. De tweede zitrij is verschuifbaar, maar het zitmeubilair kan ook dubbel geplooid worden om het ruimtegebruik nog flexibeler te maken.

Mazda gaf de 4,50m lange, 1,75m brede en 1,61m hoge monovolume een wielbasis van 2,75m. In combinatie met een McPherson voorophanging en een multi-link achteras moet dat een dynamisch weggedrag garanderen. Het motorenpallet zal bestaan uit een 1.8l en 2.0l benzinemotor en een 2.0 common-rail dieselmotor. De benzines zijn respectievelijk 115pk en 161Nm en 145pk en 182Nm sterk. De diesel komt er in een versie met 110pk en 310Nm en een versie met 143pk en 360Nm. De benzinemotoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verhoudingen. De oliestokers hebben recht op een extra verhouding. Een automaat staat momenteel niet in de lijsten. Alle motoren voldoen aan de Euro IV-emissienormen. Afremmen gebeurt steeds middels geventileerde schijven vooraan en schijven achteraan.