Drie nieuwe Stilo-varianten

iat heeft de laatste jaren een vernieuwing van haar gamma doorgevoerd. Op de aanstormende beurs kan het merk dan ook niet met grote nieuwigheden uitpakken. De Panda 4x4 en de vernieuwde Multipla werden al publiekelijk voorgesteld. Binnen het Stilo-gamma valt er wel nieuws te rapen in de vorm van drie nieuwe varianten die gemeen hebben dat ze door de Belgische invoerder niet gecommercialiseerd zullen worden. De eerste is de Stilo “Michael Schumacher”. Met deze versie viert de groep de zevende wereldtitel van de F1-piloot. De uitvoering is enkel verkrijgbaar als driedeurs, wordt steeds in een specifieke rode kleur gespoten en wordt standaard met een uitbouwkit van Zender geleverd. Onder de kap zit een 170pk sterke 2.4 vijfcilinder benzinemotor of een 140pk sterke 1.9JTD. De oplage ervan is beperkt tot 3.500 stuks.

Een Stilo “Racing” moet het jongere publiek bekoren. Deze editie is verkrijgbaar met de meer budgetvriendelijke benzinemotoren, de 1.4 met 95pk en de 1.6 met 103pk en beide 1.9JTD’s (115 en 140pk) en heeft recht op 17-duims lichtmetalen velgen, een dakspoiler, specifieke drempelprofielen, een set sportpedalen, radio/CD-speler met bediening aan het stuurwiel en metaalkleur.

De Stilo “Uproad” is een enthousiaste deelnemer aan de race naar meer stoere varianten, zonder dat die versies noodzakelijk meer kunnen. De kunststofpanelen in mat zwart en de hogere rijhoogte maken de Multiwagon weliswaar beter geschikt voor wat ruiger werk, maar zonder aangepaste aandrijflijn blijft asfalt de te prefereren ondergrond.