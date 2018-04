Prijzen Mitsubishi Colt diesel

Door: BV

itsubishi Motors Belgium maakte de prijzen van de dieselversies van de nieuwe Colt bekend. Het aanbod bestaat uit niet minder dan vijf afwerkingsniveaus. In opgaande volgorde gaat het om Inform, Inform + Feel, Inform + Look, Invite en Instyle. Een 68pk sterke versie van de 1.5l common-rail driecilinder turbodieselmotor is voor ten minste € 13.490 en maximaal € 14.740 verkrijgbaar in de eerste drie versies. Een nagenoeg identieke krachtbron met 95pk vermogen wisselt als Inform + Look vanaf € 15.240 van eigenaar. De Instyle is met € 17.290 de duurste. Elektrische stuurbekrachtiging, ABS, elektrisch bediende ruiten vooraan, een afdekscherm voor de bagageruimte en twee airbags horen vanaf het basisniveau tot de standaarduitrusting. De driedeursversie van de Colt, die op het komende Autosalon van Parijs debuteert, komt er ook als diesel. Die zal in de lente van 2005 gecommercialiseerd worden.