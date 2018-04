Land Rover Range Rover 2005

Door: BV

and Rover heeft besloten de Range Rover wat op te frissen. Aan het uiterlijk is dat niet aan te zien, maar binnenin werd aan de uitrustingsdetails gesleuteld. Zo zal de Range Rover van modeljaar 2005 standaard over een aanraakgevoelig kleurenscherm met een diameter van 7 duim beschikken. Daarop wordt onder meer informatie over de aandrijflijn en het terrein, telefonie, navigatie, audio en televisie weergegeven. Bovendien introduceert Land Rover weer een nieuwe technologie met de VentureCam Ő een draadloze instant-relaycamera die verbonden is met het aanraakscherm. Die seint in real time bewegende beelden, opgenomen in een straal van maximum 20 rond het voertuig (en tot 16km/u) door naar de interface. Zo kan het systeem in off-road-toepassingen aan de buitenzijde van het voertuig bevestigd worden om bijvoorbeeld de wielarticulatie in de gaten te houden. De camera zou bestand zijn tegen extreme omstandigheden, als ondergedompeld worden in vuil water of zelfs door de Range Rover overreden worden. Als het hebbeding niet in gebruik is, wordt het opgeladen in een docking station in het dashboard.

Het harman/kardon entertainmentpakket werd onder meer verbeterd met een CD-wisselaar die ook MP3’s kan lezen. Het entertainmentpakket omvat daarnaast een entertainmentsysteem met dvd speler voor de passagiers achteraan, met videoweergave via twee schermen in de hoofdsteunen van de voorzetels. Aan onderstel, motoren of versnellingsbakken werd niet geraakt.