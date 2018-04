Mitsubishi plant Colt Cabrio

Door: BV

n 2001 gaf Mitsubishi met de CZ2 Concept Car een eerste indicatie van de richting die het met de nieuwe Colt zou inslaan. Intussen staat dat model in de showroom te blinken. Van de originele vijfdeurs-concept werden echter ook nog een driedeurs en een cabriolet afgeleid. De driedeurs zal op het Autosalon van Parijs debuteren en het eerste fotomateriaal, dat we vorige maand publiceerden, toont een lijnenspel dat dicht bij de concept car aanleunt en uitgesproken sportief is. Van de cabrio (die op die driedeurs gebaseerd is) raakte intussen bekend dat hij ook effectief op de planning staat. De dakloze variant zou vanaf 2006 bij de Italiaanse koetswerkbouwer Pininfarina in een jaarlijkse geschatte oplage van 10.000 stuks van de band lopen.