Europees debuut voor Nissan 350Z Roadster

erst volgt de grote Europese première op het Autosalon van Parijs op 23 september en vanaf januari mogen de eerste leveringen verwacht wordenij Dan valt de 350Z Roadster die in de VS al een jaar verkrijgbaar is, ook in handen van de consument op het oude continent. Net als de gesloten 350Z wordt deze open tweezitter, waarvan het dak opent in 20 seconden, niet ongewijzigd overgenomen. Naast onder meer een versterkt chassis (om trillingen te vermijden en de stijfheid te garanderen) en lichte aërodynamische wijzigingen die het interieur tochtvrij moeten houden, wordt de afstelling van het onderstel onder handen genomen.

De afstelling aan de Europese smaak is in handen van de Nissan ingenieurs in het Engelse Cranfield. Daarnaast belooft de constructeur ook nog een beter geluid van de twee spruitstukken die de verbrandingsgassen van de 280pk sterke 3,5l V6 benzinemotor uitblazen. De orderboeken worden al ruim voor het jaareinde geopend. De Coupé wisselt voor ten minste € 35.000 van eigenaar. De meerprijs voor de Roadster is nog niet bepaald.