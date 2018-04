Mazda presenteert 5 in Parijs

Door: REDACTIE

et Japanse Mazda, dat het laatste jaar het ene Europese verkoopsrecord na het andere breekt, zal in Parijs de ‘5’ voorstellen. Dat wordt de opvolger van de Premacy en is na de Mazda 6, 2, RX-8 en 3 het vijfde globale product van de laatste generatie die zich vooral door de dynamische vormgeving laat opmerken. Het uiterlijk van de Mazda 5 is gebaseerd op de MX-Flexa concept die eerder dit jaar op het Salon van Genève werd voorgesteld.

Het interieur krijgt drie zetelrijen en zal plaats bieden aan zes of zeven inzittenden afhankelijk van de configuratie. Die unieke 6+1 opstelling zou volgens Mazda een flexibele ruimte in het midden van de wagen moeten creëren met plaats voor een moduleerbare opbergruimte of een extra zetel. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door conventionele voorportieren en twee grote zijdelingse schuifdeuren.

De constructeur voorziet in het totaal vier motorversies. Twee daarvan zullen benzine door de cilinders jagen, terwijl er speciaal voor de Europese markt ook twee versies van een common-rail turbodieselmotor (met identieke inhoud) beschikbaar zullen zijn. Meer details volgen eind september.