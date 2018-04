Mitsubishi L200 'Everts 72'

Door: BV

M

itsubishi Motors lanceert een speciale “Everts 72”-reeks van de L200 pick-up truck. Deze gelimiteerde uitgave zal verkrijgbaar zijn in een uitvoering met Rollbar en een uitvoering met Hardtop. De versies zijn gebaseerd op de 136pk sterke L200 Double Cab GLS, maar heeft bovenop de standaarduitrusting recht op radio-cd, matglans aluminium inlegstukken, lederen stuurwiel en versnellingspoken, sportgrille en een vaste trekhaak. Stefaan Everts signeerde ook voor elk van de 72 exemplaren een genummerde badge die in het interieur terug te vinden is. De versie met rollbar wisselt voor € 27.882 van eigenaar. De Hardtop zal € 28.167 kosten.