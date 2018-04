Mitsubishi op het Autosalon van Parijs

Door: BV

M

itsubishi zal op de salonvloer in Parijs, van 25 september tot 10 oktober, drie nieuwigheden voorstellen. De belangrijkste is zonder twijfel de driedeursuitvoering van de Colt. Die komt tijdens het eerste kwartaal van 2005 op de markt en laat zich opmerken door een merkbaar sportievere vormgeving. Het model heeft zelfs geen enkel koetswerkpaneel gemeenschappelijk met de inmiddels gelanceerde vijfdeursuitvoering. Onderhuids zijn de verschillen eerder bescheiden. Zo zal het motorenpallet identiek zijn aan dat van de vijfdeurs. Er zal dus keuze zijn uit 75, 90 en 109pk sterke benzinemotoren en twee diesels met 68 en 95pk. De driedeurs, die als ‘Colt CZ3’ door het leven zal gaan, zal in Parijs ook voorgesteld worden met een turbomotor onder de kap. De 1.5l benzinemotor van deze ‘CZT’ gedoopte Mitsubishi levert 150pk en 210Nm. Voldoende voor een top van 210km/u en een sprint naar 100km/u in 8,0sec.

Ook van de Outlander komt er een turboversie. Die zal worden aangedreven door een teruggetunede 2-liter viercilinder turbomotor uit de Lancer Evo VIII. In de SUV zal de krachtbron 202pk en 303Nm leveren. Voldoende om te accelereren naar 100km/u in 7,7sec en een topsnelheid van 220km/u op te laten tekenen. De uiterlijke kenmerken bestaan onder meer uit een nieuwe grille, gelakte koetswerkaddenda, beschermprofielen en bumpers, ronde mistlichten en een luchthapper op de motorkap. Binnenin belooft de constructeur onder meer een exclusieve zwarte leder-Alcantara-combinatie.