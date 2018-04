Niet voor Europa: Mazda Verisa

Door: BV

n Japan heeft Mazda een nieuwe compacte telg aan haar gamma toegevoegd; de Verisa. De naam van deze 3,97m lange, 1,70m brede en 1,53m hoge wagen is volgens de constructeur een samentrekking van het Italiaanse woord “verita”, wat waarheid betekent, en het Engelse woord “Satisfaction” waardoor de combinatie “waar plezier” suggereert. Het uiterlijk is gebaseerd op de MX-Sport concept car die voor het eerst in Detroit werd getoond en onlangs nog op het Autosalon van Genève te bewonderen viel.

Het interieur heeft de functionaliteit van een break. De Verisa zal leverbaar zijn met een muzieksysteem met harde schijf waarop tot 3.000 nummers bewaard kunnen worden. Onder de kap zit een 1.5l viercilinder motor die 113pk en 140Nm sterk is. De aandrijving gebeurt op de voorwielen of op alle vier de wielen via Mazda’s e-4WD. Dat houdt in dat de achterwielen door een elektronisch gestuurde hulpkrachtbron gestuurd worden. Dat systeem zou minder verbruiken dan een conventionele mechanische vierwielaandrijving. Mazda mikt op een gemiddelde maandverkoop van 2.500 stuks tijdens de hele productcyclus. Het model is meteen te koop op de Japanse markt. Plannen om het product ook elders te commercialiseren zijn er vooralsnog niet.