Officieel: nieuwe Mercedes A-Klasse

a enkele deskundig opgestelde opwarmers heeft Mercedes vandaag de nieuwe A-Klasse voorgesteld. Die moet het huidige model opvolgen dat op 7 jaar tijd niet minder dan 1,1 miljoen klanten wist te overtuigen. De nieuwe A komt er in twee koetswerkversies; een nieuwe sportieve driedeurs en een klassiekere versie met 5 deuren.

Het koetswerk onderscheidt zich van zijn voorganger door meer uitgesproken, vloeiende koetswerklijnen die ook bij stilstand het geheel een uitgesproken dynamische uitstraling moeten geven. De daklijn en de vorm van de zijruiten ondersteunen dat element terwijl de langgerekte voorste lichtunits een zekere agressiviteit toevoegen. Hoewel het model er korter uit ziet, is het ten opzichte van zijn voorganger 232mm langer en 45mm breder geworden. Het motorenpallet bestaat, zoals we eerder al konden melden, uit een 95pk sterke A 150, een 115pk sterke A 170 en een 136pk krachtige A 200 wat de benzines betreft. Dieselliefhebbers krijgen de keuze uit even veel motoren; een A 160 CDI met 82pk, een A 180 CDI met 109pk en een 140pk sterke A 200 CDI. Deze nieuwe of geëvolueerde krachtbronnen leveren tot 38% meer vermogen terwijl het verbruik tot 10% daalde. Er komt ook nog een 193pk sterke turbomotor die de absolute top van het gamma moet uitmaken. Standaard worden alle motoren gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, maar optioneel kan elke krachtbron gecombineerd worden met de nieuw ontwikkelde AUTOTRONIC-overbrenging. Dat is een transmissie volgens het CVT-principe (Continue Variabele Transmissie).

Ook deze tweede generatie is volgende de constructeur een technologische trendzetter. Mercedes vroeg niet minder dan 200 patenten aan voor de gebruikte comfort- en veiligheidsinnovaties. Bovenop het ‘sandwich’-concept, dat bij een aanrijding de krachtbron onder het passagierscompartiment leidt, heeft de A nieuw ontwikkelde gordels en plofkussens. Onder meer adaptieve frontale airbags, zijdelingse airbags, gordelspanners met spankrachtbegrenzers en stabiliteitscontrole zullen tot de standaarduitrusting behoren.

Mercedes ontwikkelde ook een nieuwe, parabolisch vormgegeven achteras die een uitstekende mix van comfort en wegligging moet bieden dankzij een betere wielgeleiding. Ook een selectieve demping, een nieuw systeem dat voor het eerst wordt toegepast, zal standaard zijn.

Niet alleen het exterieur groeide een maat, binnenin wist Mercedes ook vooruitgang te boeken; De schouderruimte is 97mm groter, de elleboogruimte voor de passagiers ging er bijna net zo veel op vooruit en de knieruimte achteraan verbeterde met 30mm. Het instrumentarium, dashboard en bedieningspanelen zouden van een merkbaar hogere kwaliteit moeten zijn als heden het geval is terwijl de vormgeving ervan conventioneler is dan voorheen. De bagageruimte groeit 15%. De zetels zijn standaard in ongelijke delen neerklapbaar, waarna een geheel vlakke laadvloer ontstaat. Zo ontstaat tot 1350l bagageruimte. Met het optionele EASY-VARIO-PLUS-pakket dat voor de vijfdeursversies beschikbaar is en onder meer het volledig verwijderen van de passagierszetel toelaat, kan de laadruimte tot 2,75m lang worden. Het maximumvolume bedraagt dan 1995l.

Mercedes zal het model op het Autosalon van Parijs aan het grote publiek voorstellen, maar het model is wel meteen bestelbaar. Af-fabriek kost de driedeursversie ten minste € 16.577. De vijfdeursversie kost ten minste € 17.242. Deze herfst mogen we het model bij de dealer verwachten.