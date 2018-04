Ypsilon met Zalig Niets Doen-versnellingsbak

Door: BV

H

et Italiaanse luxemerk gaat het Ypsilon-gamma uitbreiden met een nieuwe optie voor de liefhebbers van geautomatiseerd schakelen. Het merk zal immers de 1.4l 16v en 1.3l Multijet motoren optioneel gaan koppelen aan een gerobotiseerde sequentiële versnellingsbak. Die werkt met een hydraulische servo voor de bediening van de koppeling en de versnellingsbak. Omdat de elektronica de bediening van de koppeling overneemt is er dus geen koppelingspedaal. Deze versnellingsbak kreeg D.F.N. als benaming. Dat letterwoord staat voor ‘Dolce Far Niente’, wat zo veel wil zeggen als ‘Het Zalige Niets Doen’.

Het systeem heeft twee werkingsmodi; er is een semi-automatische stand waarin de bestuurder de versnelling kiest door tegen het pookje te tikken, en een volautomatische stand. In de automatische stand zijn er twee schakelprogramma’s; Normal en Economy. Omdat de bak optimaal gebruik maakt van het piekvermogen van de motor en sneller schakelt zijn de acceleraties beter dan bij de handgeschakelde bak. In de Economy-modus verbruikt de motor minder brandstof dan de conventioneel geschakelde versies. De Multijet neemt dan genoegen met 4,5l/100km, tegen 4,6l/100km handgeschakeld. De handbediende 1.4 16v verbruikt 6,6l gemiddeld. De D.F.N. heeft twee deciliter minder nodig. De exacte prijzen zijn nog niet gekend, maar de meerprijs zal lager zijn dan voor een conventionele automaat, zegt Fiat.