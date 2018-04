Mercedes SL 65 AMG

Door: BV

ercedes toont in New York de meest gepeperde SL tot op heden; de SL 65 AMG. Die krijgt een 12-cilinder biturbo onder de motorkap die niet minder dan 612pk en 1000Nm via een automatische vijfbak doorsluist naar de achterwielen. Reeds bij 1000 krukasrotaties per minuut levert de twaalfcilinder 570Nm. Bij 2.500t/min is dat al 830Nm terwijl het maximum tussen 2.000 en 4.000t/min constant ter beschikking blijft. De SL, nog steeds met metalen wegklapdak, is dan ook de krachtigste roadster ter wereld. De sprint naar 100km/u wordt in amper 4,2sec afgewerkt en 200km/u staat na nauwelijks 12,9sec op de teller. Aan 250km/u maakt de begrenzer er een eind aan, maar wie er een punt van maakt, zal hem wel zonder het elektronische geweten geleverd krijgen. AMG monteert alvast een snelheidsmeter tot 360km/u.

De tweezitter krijgt uiteraard een aangepaste sportophanging, een mechanisch sperdifferentieel en een nieuw, ultrakrachtig remsysteem met composietremmen rondom. Vooraan hebben de schijven een diameter van 39cm, achteraan is dat 36cm. Die huizen in 19-duims lichtmetaal dat vooraan geschoeid is met 255/35 rubber en achteraan wordt voorzien van 285/30-banden. Uiterlijk zal het model herkenbaar zijn aan de nodige AMG- en V12 Biturbo-emblemen, een specifieke koetswerkkit en donkere achterlichten. Binnenin merken we een AMG-eigen lederen interieur en sierlijsten op. Onder meer Multicontour sportzetels, Bixenonlichten en een Comand-systeem horen tot de standaarduitrusting.

Mercedes wil de SL 65 AMG al in juni bij de dealers hebben.