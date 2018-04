Spierbundel: Mercedes G 55 AMG

Door: BV

ercedes’ G-Klasse staat dit jaar 25 jaar in de catalogus. Over die kwart-eeuw wist de constructeur met de ster 182.000 klanten te overhalen met een gevarieerd aanbod terreinvreters, van een cabrioversie tot een vijfdeurs met lange wielbasis, met diesel- en benzinemotoren. Bovenaan het gamma prijkte een AMG-versie met een atmosferische V8-benzinemotor. Die wordt nu vervangen door een compressormotor met dezelfde lay-out. Daarmee heeft de nieuwe G 55 AMG 34% meer vermogen en 32% meer koppel dan zijn voorganger; 476pk en 700Nm (vanaf 2.650t/min.).

De G 55 AMG is enkel verkrijgbaar in de versie Station Wagon, met vijf deuren en een lange wielbasis. Na amper 5,6sec passeert de naald van de snelheidswijzer de 100km/u. De topsnelheid bedraagt 210km/u. Vanaf juni is het model beschikbaar.