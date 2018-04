Pittig: Lotus Exige

Door: BV

otus zal op het Autosalon van Genève de nieuwe Lotus Exige voorstellen. Dat zal de meest sportieve Elise zijn die te krijgen valt. Centraal achter de bestuurder zit een toerentalgeile 1.8l viercilinder die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, beiden van fabrikant Toyota.

De fabrikant stelde deze combinatie al voor als 111R, maar de Exige heeft een aangepaste set-up en een agressief ogend aërodynamisch pakket. Dat laatste genereert bij 160km/u een supplementaire neerwaartse druk van 41,2kg; 19,3kg op de voorwielen en 21,9kg op de aangedreven achterwielen. De motor heeft een vermogensopbrengst van 192pk bij 7.800t/min. De atmosferische 1796cc viercilinder-in-lijn heeft dan ook recht op dubbele bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, multipoint sequentiële brandstofinjectie en variabele kleppentiming en Őlift. Het koppel piekt op 181Nm bij 6.800t/min. De sturing van de motor werd door Lotus vervangen door een eigen sturingseenheid. Die deelt de motor in feite op in twee werkingsmodi; eentje lager dan 6.200 toeren voor ‘normaal’ gebruik en een hogesnelheidsafstelling daarboven. Op bedrijfstemperatuur mag de bestuurder tot 8.500t/min gaan. Het leeggewicht van 875kg levert een ongewoon gunstige pk/gewichtsverhouding op van 4,56kg per pk. Concreet betekent dat dat de Exige na amper 5,2sec de kaap van de 100km/u rondt en de topsnelheid 237km/u bedraagt. De spurt naar 160km/u (100Mph) neemt amper 13,2sec in beslag. Bovendien voldoet de krachtbron aan de Euro IV emissienorm en neemt ze genoegen met een gemiddeld verbruik van 8,8l/100km.

De Exige heeft recht op een specifieke binnen- en buitenuitrusting, met onder meer zwarte lichtgewicht 16-duimsvelgen vooraan en 17-duimsvelgen achteraan, een aangepast instrumentenbord en een zetelbekleding met Exige-logo. Een Touring- en Performance Pack zijn optioneel.