Peugeot 307 met koffer voor China

Door: BV

n het kader van zijn dynamisch modellenbeleid gaat Peugeot een drievolumeversie van de 307 produceren. Dat is intussen de zesde koetswerkvariant uit het gamma. De uitvoering zal op het Autosalon van Genève in wereldpremière worden voorgesteld, maar het ziet er niet naar uit dat de vierdeurs ooit bij de Europese dealer zal staan. PSA wil met deze toevoeging vooral voldoen aan de boomende vraag van de Chinese consument. Vorig jaar kende de Chinese automarkt immers een spectaculaire groei van 62%. Er werden niet minder dan 2,05 miljoen wagens verkocht. 30% daarvan waren berlines. Nog in 2004 wil de constructeur 15.000 stuks slijten. In 2005 zouden dat er al 50.000 moeten zijn.