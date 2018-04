Meer over de nieuwe SLK

Door: BV

an de Mercedes SLK werden begin dit jaar reeds de eerste foto’s en specificaties vrijgegeven. Sindsdien werden er voor het nieuwe model wereldwijd reeds 7.000 bestellingen genoteerd. Nu geeft de constructeur meer gegevens en prijzen vrij.

De instapversie wordt de SLK 200 KOMPRESSOR. Deze viercilinder maakt gebruik van de Twinpulse-technologie van Mercedes om bij een hogere vermogensopbrengst toch 8% minder brandstof te verbruiken (8,7l/100km). De standaarduitrusting zal bestaan uit semi-automatische klimaatregeling, radio-CD, lichtmetalen 16-duimsvelgen en een elektrohydraulisch bediend dak. Hij zal aangeboden worden vanaf € 37.631.

De SLK 350 krijgt een nieuw ontwikkelde V6 onder de kap. Die levert een maximumvermogen van 272pk bij 6.000t/min en 350Nm koppel tussen 2.400 en 5.000t/min. De topsnelheid is begrensd, terwijl het model niet meer dan 5,6sec nodig zal hebben om van 0 naar 100km/u te accelereren. De roadster V6 onderscheidt zich van de SLK 200 KOMPRESSOR door grotere geventileerde remschijven (vooraan geperforeerd), een lichtpakket voor het interieur en vijfspaaks 17-duims lichtmetalen velgen met 225/45 rubber voor- en 245/40 banden achteraan. Aan deze uitvoering hangt een minimumprijskaartje van € 46.464.

In Genève, waar het model in première gaat, zal ook meteen de AMG-versie voorgesteld worden. De SLK 55 AMG braakt maar liefst 360pk en 510Nm uit de 8-cilinderkrachtbron. Deze versie wordt gekoppeld aan de nieuwe 7G-TRONIC automaat met 7 verhoudingen (voor de gelegenheid nog eens door AMG onder handen genomen) zou slechts 4,9sec nodig hebben om de kaap van 100km/u te ronden. Tot de specifieke uitrustingskenmerken horen een AMG sportonderstel, AMG sportzetels, een koetswerkkit van Mercedes’ huistuner, een specifiek sportstuur, COMAND-systeem met DVD, 18-duims lichtmetalen AMG-velgen en een binnenbekleding in Nappa-leder. Prijskaartje: € 71.632.

De Belgische lancering is voorzien voor 27 maart.