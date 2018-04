Wereldpremière nieuwe Citroën Jumpy

Door: BV

itroën heeft de Jumpy bestelwagen een nieuwe snuit gegeven. Tegelijkertijd werden ook tal van andere aanpassingen doorgevoerd die het model naar een hoger niveau moeten tillen. De constructeur stelt deze vernieuwde Jumpy voor op het Autosalon van Brussel. Een wereldpremière. Overigens kan u op hetzelfde salon ook de nieuwe versie van tweelingbroer Peugeot Expert ontdekken.

Het front van de Jumpy werd hertekend met nieuwe koplampen met helder afdekglas, een nieuwe sterk generfde motorkap, groot radiatorrooster en een andere voorbumper. De koets is voorzien van brede beschermstroken die lakschade van licht contact moeten beperken. Door de aanpassingen wordt de nieuwe Jumpy 8cm langer. De constructeur introduceert ook nog twee nieuwe parelmoerkleuren; Gris Fer en Bleu de Chine.

De aanpassingen binnenin zijn ingrijpender. Zo werden de zetels van de nieuwe Jumpy volledig hertekend. De zitkussens werden langer, de leuning hoger en dankzij een nieuwe zetelframes en voorgevormde vullingen werd de steun geoptimaliseerd. De bestuurders- en passagierszetel beschikken over een grotere instelbaarheid. Voortaan kan de stoel over 22cm in de lengte verschoven worden en is de rugleuning over 4,5cm instelbaar. Citroën biedt van de Jumpy ook een Combi-uitvoering aan. Dat is een uitvoering voor personenvervoer. Die stond eerder ook al in de catalogus, maar werd grondig aangepakt. Niet verassend, want de Jumpy heeft dezelfde structuur als de Evasion monovolume. Beide modellen stonden vroeger naast elkaar in het gamma, maar omdat de veel grotere C8 intussen de Evasion verving, mag deze personenwagenuitvoering weer wat opschuiven in de richting van een gewone monovolume. De Combi heeft tot 9 zitplaatsen op drie zetelrijen. Om het zicht naar achteren te verbeteren zijn de achterste zitplaatsen voorzien van hoofdsteunen van het kommatype. Als die niet gebruikt worden zijn die immers bijna geheel in de zetel terug te klappen. Een nieuw ontgrendelingsmechanisme van de tweede zetelrij verbetert de toegang tot de derde zitrij via de zijdelingse schuifdeur. De bank met drie zitplaatsen is voorzien van een nieuw “ball-fix” bevestigingssyteem voor eenvoudigere montage- en demontagehandelingen. Om een lichtere en modernere interieursfeer te creëren worden nieuwe zetelbekledingen aangeboden op alle versies.

Het geluiddempingsniveau van de nieuwe Jumpy werd grondig herzien, en met succes zoals we nu al tijdens een korte testrit hebben kunnen constateren. Talrijke verbeteringen aan de afdichting van de portieren werden aangebracht, waaronder een nieuwe pakking voor de achterportieren. Verder zijn er nog een absorberende behandeling van de luchtafzuiger en in de midden- en achterstijlen ingeplante opbollende inserts die beletten dat lawaai van de onderzijde het interieur bereikt. Een primeur is de verstuiving van pvc onder de laadvloer en de wielkasten. Daarvoor heeft PSA drie nieuwe robotten ingeplant in de productielijn, net voor de afwerkingslak wordt aangebracht.

De veiligheid aan boord werd naar een hoger niveau getild door het gebruik van betere remmen enerzijds en meer passieve veiligheidsvoorzieningen anderzijds. Zo zijn alle zitplaatsen voortaan voorzien van driepuntsgordels. Met uitzondering van het instapniveau ‘light’ hebben alle Jumpy’s een bestuurdersairbag en op de Combi is een passagiersairbag optioneel.

Citroën biedt deze vernieuwde Jumpy aan in vijf versies, twee lengtes en vier mogelijke motorversies; één benzine en drie diesels. De benzineversie is een 138pk sterke 2.0 16v. Die kan net als de instapdiesel, een atmosferische 1.9D met 71pk, enkel besteld worden als gesloten bestelwagen 815kg. Een 2.0HDi met 95pk kan als gesloten bestelwagen 815kg, gesloten bestelwagen 900kg en bestelwagen met ruiten 900kg besteld worden. De Combi krijgt altijd een 110pk sterke 2.0HDi onder de kap. Deze motor kan ook gecombineerd worden met de uitvoering gesloten bestelwagen 900kg.