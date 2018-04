Topless Chrysler Crossfire

Door: BV

C

hrysler toont in Detroit de topless versie van de Chrysler Crossfire, die het afgelopen jaar in productie ging. Deze Crossfire Roadster neemt zo goed als alle stijlelementen van de coupé integraal over, met uitzondering van de wijzigingen die noodzakelijk waren voor het dak. Hoewel de Crossfire in feite een reïncarnatie is van de Mercedes SLK, die nog dit jaar vervangen wordt, opteert Chrysler niet voor een metalen wegklapdak, maar voor een conventionele stoffen kap met beugels. Die moet manueel ontgrendeld worden. De rest van de bediening gebeurt automatisch. De kap met glazen achterruit plooit geheel onder een afdekkap weg. De kofferspoiler die vanaf 90km/u tevoorschijn komt, werd behouden.

Onder de kap zit dezelfde 3.2l V6 met twee cilinderbanken onder een onderlinge hoek van 90°, 18 kleppen en een enkele bovenliggende nokkenas als bij de coupé. Die ontwikkelt 215pk en wordt naar keuze gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een automaat met 5 verhoudingen, waarmee de bestuurder via het pookje ook handmatig een versnelling kan selecteren. Deze Roadster komt tijdens modeljaar 2005 op de markt.