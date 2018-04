Citroën C8 bedrijfswagenuitvoering

Door: BV

itroën breidt haar gamma bedrijfsvoertuigen uit met de C8 MPV. Daartoe wordt bij de monovolume achter de tweede zetelrij een vaste verticale wand in polyester geplaatst. Om het zicht naar achteren te behouden is die voorzien van een ruit. De ombouw kost € 600 excl. BTW. De C8 MPV is dan wel vrij van Belasting op Inverkeersstelling en de rijtaks wordt aanzienlijk lager. De verbouwing kan op elke versie gebeuren.

Om de prestaties van de 2.2HDi-motor nog te verbeteren, wordt deze krachtbron vanaf februari 2004 steeds gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.