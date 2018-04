Sportief: Seat Ibiza FR

Door: BV

O

p het Autosalon van Bologna presenteert Seat de Ibiza FR (Formula Racing). Een sportieve variant die de ruimte tussen de Cupra en de rest van het gamma moet opvullen. De FR is herkenbaar aan een grille met honingraatstructuur, titaniumkleurig 15-duims lichtmetaal, zilverkleurige spiegels, een dubbele verchroomde uitlaat en titaniumkleurige behuizing van de lichtunits. Aan de binnenzijde vinden we zitmeubilair met uitgesproken steunkussens, een met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookmof, aangepaste wijzerplaten, een alternatieve pedalenset en aluminiumkleurige accenten. Het meest opvallende feature is echter het gedeeltelijk in zilver uitgevoerde dashboard.

Onder de kap huist een 1.8l 20v turbomotor die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Die krachtbron is goed voor 150pk en 220Nm. Voldoende voor een topsnelheid van 216km/u en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 8,4sec. Volgende maand al is het model op het Autosalon van Brussel te zien. Wat de FR in ons land moet gaan kosten is nog niet geweten.