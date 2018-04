De nieuwe Peugeot 407 & 407SW

Door: BV

oals aangekondigd heeft Peugeot meer informatie en beelden vrijgegeven over de nieuwe Peugeot 407. Naast de berline werd ook meteen de 407 SW voorgesteld. Dat is net als bij de 307 SW een model dat het midden houdt tussen een break en een monovolume. De SW wordt enkele maanden na de berline gecommercialiseerd. In 2005 volgt dan de nieuwe Coupé.

De vormgeving van de 407 is, zoals we eerder al konden vaststellen, gebaseerd op de 407 Elixir concept car die de constructeur in Frankfurt tentoon stelde. Het koetswerk is opvallend dynamisch en vertoont vooral vooraan enkele agressieve trekjes. De snuit is lang en wordt benadrukt door enkele opvallende plooilijnen, hoekomvattende koplampen en een als een opengesperde bek gevormde grille vooraan. De achterpartij is compact en wordt gedefinieerd door twee klassiek vormgegeven lichtunits. De bovenrand bestaat uit een strak getekend vleugeltje. De voorruit is naar voren geschoven en is schuiner gepositioneerd waardoor het dak en de motorkap vloeiender in elkaar overlopen. Op de flank vinden we krachtige schoudertjes en een licht oplopende schouderlijn, maar slechts weinig geaccentueerde wielkasten. Daardoor komt de 407 toch nog elegant over. De achterste zijruitjes zijn vormgegeven als bij de 307 en 307 SW. De koets van de 407 SW is dynamischer en neemt naast het front van de Elixir ook de voornaamste stijlkenmerken van de achterzijde over, zij het dat dit een vijfdeurs is en de concept car een coupé-koetswerk met twee deuren had. De SW erft dus de dynamisch getekende C-stijlen en zelfs de panoramische achterruit. De kofferklep beslaat de volledige achterzijde en werd zo breed mogelijk gehouden. Zoals de huidige trend dicteert, kan de achterruit ervan afzonderlijk geopend worden. De afmetingen van de 407SW zijn nog niet vrijgegeven, maar de berline wordt met een lengte van 4,67m, een breedte van 1,81m en een hoogte van 1,44m alvast een maat groter van de 406. Peugeot wil de 407 dan ook helemaal bovenaan het M2-segment positioneren. De wielbasis bedraagt 2,72m. Tijdens de ontwikkeling van de koets ging veel aandacht naar de beheersing van de luchtstroom rond de wagen. Die is immers bepalend voor het verbruik terwijl wervelingen het auditief comfort aan boord onder druk kunnen zetten. De ingenieurs bij Peugeot wisten een Cx-waarde van 0,29 te bereiken. Bij de 406 was dat nog 0,32.

Het motorenaanbod zal bestaan uit 4 benzinemotoren en twee dieselkrachtbronnen. De instapper wordt een 1.8l met 16 kleppen, 117pk en 163Nm. Daarnaast zal ook een 2.0 leverbaar zijn met 136pk en 190Nm, een 2.2 met 160pk en 217Nm en een 3.0 V6 met 211pk en 290Nm. De 1.8 en 2.0 worden standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, terwijl de 2.2 een zesbak krijgt. De 2.0 en 2.2 kunnen optioneel voorzien worden van een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat met Tiptronic System Porsche. De 3.0 V6, die een topsnelheid heeft van 235km/u, wordt steeds gecombineerd met een automatische zesbak met Tiptronic-functie.

Dieselen kan in eerste instantie met een 1.6l HDi, door PSA in samenwerking met Ford ontwikkeld, die 110pk en 240Nm sterk is. De motor beschikt ook over een ‘overboost’-functie waardoor het koppel tijdelijk kan oplopen tot 260Nm. Daarnaast is er een 2.0HDi met 136pk beschikbaar. Die levert een koppel van 320Nm dat tijdelijk kan oplopen tot 340Nm. Later zal een 2.7l V6 dieselkrachtbron met dik 200pk en meer dan 400Nm koppel de top van het dieselgamma gaan uitmaken.

Peugeot staat synoniem voor dynamische wagens met een levendige wegligging die veel rijplezier schenkt, ook al waren die karaktertrekken bij de 307 duidelijk getemperd. Bij de 407 rijmt men deze eigenschappen aan een uitstekend en voorspelbaar weggedrag. Daarom gebruikt Peugeot dubbele wishbones voor de voorophanging en een nieuwe multi-link achterophanging met achterwaarts hellende dempers. Actieve veiligheidssystemen houden een oogje in het zeil; er is een ESP-systeem voor alle versies. Dat omvat natuurlijk stabiliteitscontrole, maar ook tractiecontrole, ABS met remkrachtverdeler en onder- en overstuurcontrole en noodremhulp. Als de bestuurder een noodstop uitvoert, worden ook de waarschuwingsknipperlichten geactiveerd. Voor de V6 is er een adaptieve ophanging met vier onafhankelijk gecontroleerde dempers en een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

In het interieur domineren sobere vloeiende lijnen, met een klassieke opstelling van het instrumentenbord en middenconsole. Bovenaan de middenconsole zit een groot 7-duims LCD-scherm. De achterbank is breder en in ongelijke delen neerklapbaar. Peugeot besteedde veel aandacht aan het creëren van opbergruimte. Naast een kofferinhoud van 407l, zijn er nog tal van kleinere opbergruimten in het interieur. Het gaat dan om de middenconsole, er is een opbergvak links van het stuurwiel en er is een multifunctionele armsteun achteraan. In het handschoenkastje, dat gekoeld is, is er ruimte voor een 1,5liter-fles. Airco behoort overigens tot de standaarduitrusting van de 407.

De passieve veiligheid wordt gegarandeerd door driepuntsgordels op alle zitplaatsen. Vooraan zijn die voorzien van spanners met spankrachtbegrenzers. Daarnaast worden de voorste inzittenden beschermd door actieve hoofdsteunen, die de gevolgen van een whiplash gevoelig beperken, adaptieve frontale airbags en zijdelingse airbags. Gordijnairbags zijn ook aanwezig en beschermen de hoofden van alle inzittenden op de buitenste zitplaatsen. Nieuw is de airbag aan de stuurkolom. Die verhindert dat de knieën van de bestuurder bij een zware aanrijding in contact komen met het dashboard. Zowel voor- als achteraan worden de inzittenden van het niet dragen van hun veiligheidsgordel op de hoogte gebracht door een verklikkerlampje. Zijairbags achteraan, in combinatie met gordelspanners op de buitenste zitplaatsen achteraan zijn optioneel.

Het aanbod van de 407 zal bestaan uit drie stijlen; Comfort, Sport en Executive. Elk met specifieke accenten. Bij de Comfort zal grijs de complementaire tint zijn, terwijl de sport vooral door verchroomde en zilverkleurige details te onderscheiden zal zijn. De Executive gaat voor warme elegantie met onder meer accenten in rood walnoothout. Elk van deze uitvoeringen kan gecombineerd worden met een aantal uitrustingsniveaus en bekledingsopties.