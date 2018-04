Citroën C3 Nokia

Door: BV

n samenwerking met Nokia commercialiseert Citroën de C3 Nokia. Die is uitgerust met een Nokia Bluetooth carkit. Daarmee kan de bestuurder in alle veiligheid de oproepen van zijn mobiele telefoon beantwoorden en nummers selecteren. De Nokia-kit wordt voorgesteld onder de vorm van een accessoirpack dat op alle C3 van het gamma geïnstalleerd kan worden, als er tenminste een radio aanwezig is. De kit kost € 589 en omvat de carkit en een Nokia 3650 mobiele telefoon. Daarnaast krijg je nog een Nokia-logo op de kofferklep en vloertapijtjes met een Bluetooth-logo. Wie de technologie liever eerst eens in actie ziet, moet naar het Autosalon van Brussel, volgende maand. Nokia zal demonstraties houden op de stand van Citroën in paleis 6 van de Heizel.