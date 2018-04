Peugeot 206 Bruno Thiry

Door: BV

et de 206 WRC is Peugeot sinds 2000 wereldkampioen rally en ook dit jaar doet het merk het niet slecht. Bruno Thiry is tijdens de voorbereidingen van de Condrozrally nog steeds één van de kandidaten voor de titel van Europees kampioen. In België en Luxemburg brengt de importeur nu een speciale Bruno Thiry-reeks van de 206 op de markt. Die is gebaseerd op het uitrustingsniveau XS en zal verkrijgbaar zijn met de 90pk sterke 1.4l benzinemotor, de 110pk sterke 1.6 benzine en de 2.0HDi met 90pk. Dit telkens in combinatie met het driedeurs koetswerk.

Deze gelimiteerde speciale reeks wordt steeds uitgevoerd in rood ‘Aden’, de kleur die aanleunt bij de hoofdkleur van de WRC-wagens. Voor de binnenbekleding werd geopteerd voor een zwarte stof met grijze motieven. De specifieke uitrusting bestaat verder uit een in koetswerkkleur uitgevoerde achterspoiler, 15-duims lichtmetaal en een ‘Bruno Thiry’-logo op de flanken en het dashboard.

De 1.4 zal voor € 13.540 verkrijgbaar zijn. De 1.6 moet € 14.130 opbrengen terwijl de diesel een prijskaartje krijgt van € 15.270.