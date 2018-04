Subaru op het Salon van Tokyo

Door: BV

ubaru toont op het Autosalon van Tokyo drie prototypes. Het gaat om de B9 Scrambler, een open tweezitter met stijlelementen die werden ontleend van de B11 S concept car, de R1e en de R2.

De Japanse constructeur maakt al jaren wagens die om hun betrouwbaarheid en uitstekende rijeigenschappen gelauwerd worden. Dat is goed, maar het kan natuurlijk nog beter want Subaru wil ook op het vlak van design een rol gaan spelen. Dat terwijl het huidige Subaru-gamma niet meteen bol staat van stilistische hoogstandjes. Na het Impreza-fiasco (de snuit met de kikkerogen die bij de echte fans zeer slecht werd onthaald) trok de constructeur Andreas Zapatinas aan. Die maakte eerder al bij Alfa Romeo het mooie weer en dat is de nieuwe modellen Ővooral vooraan- aan te zien.

Met de B9 Scrambler toont Subaru een open tweezitter waarmee je uiteraard op de weg kan blijven, maar ook off-road moet kunnen gaan. De permanente vierwielaandrijving en een luchtophanging met een tussen 15 en 20cm instelbare rijhoogte moeten dat mogelijk maken. De aandrijving is voor rekening van het 140pk sterke Sequential Serial Hybrid Electric Vehicle (SSHEV). Het systeem werkt tot 80km/u en zorgt voornamelijk voor een lager brandstofverbruik, daarboven moet de 2.0l benzinemotor het zonder hulp van de elektromotor stellen.

Met de R1e toont Subaru een nieuwe ultracompacte stadswagen. Er is plaats voor vier inzittenden in een 2+2 opstelling, dus achteraan kunnen enkel kinderen plaatsnemen. Daardoor is het model korter dan de typische Japanse mini. De R1e is volledig elektrisch en wordt aangedreven door een borstelloze elektromotor met een hoge vermogensopbrengst. Door de motor aan te sluiten op een enkelfasig 200V-stopcontact (dat in Japan wordt gebruikt voor de thuis-airconditioning) kan de lithium-ion batterij met hoge densiteit opgeladen worden. Rijden met de R1e gebeurt (als het model ooit de serieproductie zou halen) met twee pedalen; de gas en de rem, zoals bij een conventionele automaat. Daarnaast beschikt de auto over een kruipstand (voor filerijden bijvoorbeeld) en elektrische stuurbekrachtiging.

Met R2 is een vijfdeurs mini voor de meer veeleisende bestuurder. De vormgeving is vloeiend en de uiterlijke koetswerklijnen zijn sportief. Subaru kiest voor contrast door de binnenzijde een uitgesproken elegante uitstraling te geven. Onder de kap zit een nieuw ontwikkelde viercilindermotor met dubbele bovenliggende nokkenassen. Die wordt gecombineerd met een automaat met continue variabele transmissie (CVT). Daarmee kan uiteraard ook zelf geschakeld worden. Subaru koos daarvoor niet 5 of 6, maar 7 voorgeprogrammeerde verhoudingen. Net als Honda dus, bij de inmiddels al een tijdje gecommercialiseerde Jazz CVT. Op de stand staat zowel een atmosferische als een geblazen variant van de R2.