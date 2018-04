Citroën C-Airlounge concept car

Door: BV

a de C-Crosser en C-Airdream concept cars stelt Citroën op het Salon van Frankfurt de C-Airlounge concept car voor. Bij de vormgeving van de koets werd bijzondere aandacht besteed aan de luchtgeleiding. Inspanningen die een uitzonderlijk goede luchtweerstandscoëfficiënt (Cx) van 0,26 opleveren.

Het interieur is ontworpen om reizen zo aangenaam mogelijk te maken voor 4 of 5 inzittenden. Om de ruimte achterin volledig te kunnen benutten ontwikkelde Citroën een modulair systeem dat toelaat de configuratie afhankelijk van het aantal inzittenden te wijzigen. De passagiers kunnen bovendien kiezen tussen verschillende interieurthema’s die de binnenruimte van vloer tot plafond omvormen. De zetels worden gebruikt voor projecties. Optische vezels en videoprojecties werden daartoe in de vloerbekleding en de armsteunen geïntegreerd.