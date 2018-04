Lancia denkt aan mini-MPV

Door: BV

p het autosalon van Genève stelde Fiat de Idea voor. Dat is een compacte monovolume op basis van de Punto die na deze zomer wordt gelanceerd. Door de grote belangstelling voor dit model onderzoekt Fiat-dochter Lancia nu ook de mogelijkheid om een compacte monovolume in het gamma op te nemen. Een hoge vijfdeurs op basis van de nieuwe Ypsilon, dus nog een maatje kleiner dan de Idea. De eerste schetsen tonen duidelijk verwantschap met de nieuwe Ypsilon, die momenteel in de startblokken staat.

Het interieur zou luxueus worden, overeenkomstig de positionering van Lancia binnen de Fiat-Groep, en voorzien zijn van een aantal opties die normaal op duurdere en grotere modellen terug te vinden zijn. Er wordt gedacht aan een modulair interieur dat omgevormd kan worden tot een mini-kantoorruimte. Wordt ongetwijfeld vervolgd.