Nieuwe motoren Lancia Thesis

et motorenpallet van Lancia’s vlaggenschip wordt wat door elkaar gehaald. Zo komt er een nieuwe 3.2l V6, gekend uit de Alfa Romeo GTA bijvoorbeeld, die onder de kap van de Thesis nog goed zal zijn voor 230pk (250 voor de GTA) bij 6.200t/min en 289Nm koppel bij 4.800t/min. Die krachtbron wordt steeds gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. Daarmee haalt de Thesis 100km/u in 8,8sec en bedraagt de topsnelheid 240km/u. Lancia gaat deze krachtbron produceren naast de reeds gekende 3.0l, maar deze laatste verdwijnt in België uit de catalogus. Wie een benzinekrachtbron wil combineren met een handbak, moet opteren voor de 2.0l turbo met 185pk.

Bij de diesels wordt het aanbod uitgebreid met een nieuwe Multijet-variant van de vijfcilinder 2.4JTD-motor. Die heeft een common-rail directe injectie van de tweede generatie en twee kleppen per cilinder. Met een vermogen van 175pk laat die 25pk meer opmeten dan de basisvariant. België krijgt wel een herziene versie met slechts 163pk, omwille van fiscale redenen. Het maximumkoppel van 330Nm bij 1.750t/min blijft gehandhaafd, net als de prestaties; de spurt naar 100km/u moet kunnen in 9,8sec en de opgegeven topsnelheid bedraagt 225km/u. De motor wordt aangeboden met een handgeschakelde zesbak of een automaat met vijf verhoudingen. Die laatste heeft een top van 220km/u en heeft 10,2sec nodig voor de sprint naar 100km/u.

Vanaf heden kan je de nieuwe versies bestellen. Op de leveringen wordt het wachten tot oktober.