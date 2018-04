Gammawijzigingen Citroën C5

Door: BV

itroën haalt het C5-gamma een beetje overhoop. De wijzigingen omvatten een nieuw ‘pack Telematica RT3’ (identiek aan dat van de C8) voor de SX en Exclusive-uitvoeringen en nieuwe Hungaro 16-duimsvelgen die het weggedrag van de C5 exclusive moeten verbeteren, maar ook enkele belangrijkere wijzigingen.

De constructeur stopt met de productie van de speciale reeks Millésime, ook al blijft die nog even uit stock leverbaar. De rechtstreeks ingespoten 2-liter benzinemotor van de constructeur (2.0HPi) verdwijnt ook uit het gamma. Er is onvoldoende interesse van de klanten. Nieuw is dan weer de vervanging van de handgeschakelde vijfbak door een handbak met zes verhoudingen voor de 2.2HDi. Dat resulteert vanzelfsprekend in betere prestaties en een wat lager verbruik.