Eerste officiële foto's smart forfour

Door: BV

S

mart heeft de eerste beelden vrijgegeven van de forfour. De compacte vierzitter van het merk die vanaf het voorjaar van 2004 verkrijgbaar zal zijn. Hij zal net als de compacte tweezittertjes uitgerust zijn met een tweekleurige koets, een zichtbare Tridion veiligheidskooi, verwisselbare paneeltjes en tal van nieuwe ideeën. Het geheel is 3,75m lang en zal verkrijgbaar zijn met drie benzinemotoren en twee diesels. smart wil een eigenzinnig, karaktervol en sportief getint alternatief bieden aan de kopers uit het small-car segment.

Over het interieur wil de constructeur voorlopig enkel kwijt dat de forfour een inovatief ruimtelijk concept en typische smart-oplossingen meekreeg. De Tridion 4 concept car die smart op het Autosalon van Frankfurt voorstelde in 2001 en de voorloper is van dit productiemodel, was o.a. uitgerust met een achterbank met lounge-mogelijkheden (de rugleuning van de voorzetels kon volledig worden neergeklapt zodat ze als voetsteun gebruikt konden worden).